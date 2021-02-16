بعد تطعيم 15 مليون شخص.. بريطانيا تدرس إنهاء الإغلاق العام

وبعدما حققت هدفها الطموح القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى أي 23 % من البريطانيين، بدأت الحكومة البريطانية تحث الخطى نحو تحقيق هدفها الثاني القاضي بتلقيح الفئات الخمسة المتبقية الذين تتجاوز أعمارهم خمسين عاما وهم نحو 32 مليونا بحلول نهاية أبريل.

ومع تراجع عدد الإصابات ودخول المستشفيات جاء هذا النبأ ليثير آمالا لدى البريطانيين برفع سريع للإغلاق الذي فرض مطلع يناير، بحسب ما أفادت شبكة “سي إن بي سي”.

لكن رئيس الوزراء حاول عدم إعطائهم آمالا مفرطة بتأكيده أن الكلمة السر لرفع الإغلاق والذي ستعرض خطته الإثنين المقبل تبقى أخذ الحيطة، مشيرا إلى انه يريد أن يكون هذا الإغلاق هو الأخير لكن على الناس أن يكونوا صبورين عندما يتعلق الأمر بتخفيف قيود الإغلاق.

وتأمل الحكومة بالتمكن من إعادة فتح المدارس اعتبارا من 8 مارس المقبل بشكل تدريجي مع عودة يحتمل أن تكون متأخرة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الثانوية.

وتقضي الخطة أيضا أن تتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من أبريل لكن في الخارج فقط ويجب الانتظار ما بين مايو وأغسطس لكي تبدأ هذه المؤسسات باستقبال زبائن في الداخل مجددا.