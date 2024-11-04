بعد تعادله مع «شيلسي».. تصريح لاذع من أسطورة «مانشستر يونايتد»

هاجم روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق أداء فريقه ،أمس الأحد، بعد التعادل المحبط أمام تشيلسي بهدف لمثله في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين لشبكة سكاي سبورتس :”هذه نسخة متوسطة المستوى ليونايتد لا نعرف ما الأداء الذي سيقدمونه مستوى الفريق متذبذب. في نهاية المطاف تحسن الأداء قليلا، لكنه كان محبطا للغاية وبلا روح”.

وأكد أسطورة فريق الشياطين الحمر أن “روبن أموريم المدرب القادم مكان تين هاغ والذي سيتولى زمام الأمور بدءا من 11 نوفمبر كان يجب أن يوقع عقدا بمدة أطول لأن طريق عودة الفريق إلى مستواه طويل للغاية”.

من جانبه قال رود فان نيستلروي المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أن المنافس قادر على تغيير حظوظه هذا الموسم بناء على “الروح” التي أظهرها اللاعبون في مباراتين قاد فيهما الفريق منذ توليه المسؤولية خلفا لإريك تين هاغ.

وسجل موزيس كايسيدو هدفا في الشوط الثاني ليتعادل تشيلسي 1-1 في الدوري مع مانشستر يونايتد الذي تقدم بهدف من ركلة جزاء سجله برونو فرنانديز لكن فان نيستلروي قال إن هناك إيجابيات.

وبعد التعادل صعد يونايتد مركزا واحدا في الجدول إلى المركز 13 بعد عشر مباريات.

ويستحق برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد لقب رجل المباراة بعد تألقه وحصوله على التقييم الأعلى بحسب موقع سوفا سكور.