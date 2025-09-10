بعد تعادل سلبي مع بوركينا فاسو.. مصر تقترب من التأهل إلى «كأس العالم 2026»

اقترب منتخب مصر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعادله السلبي مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب “4 أغسطس” في العاصمة واغادوغو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ورفع منتخب “الفراعنة” رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، مع تبقي جولتين فقط على نهاية التصفيات، ما يجعلهم على بعد نقطة واحدة فقط من حسم بطاقة التأهل رسميًا.

مباراة متكافئة وأداء حذر

شهدت المواجهة أداءً متكافئًا من الفريقين، مع غياب الفاعلية الهجومية. بدأ المنتخب المصري بتهديد مبكر عبر تسديدة محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقة السادسة، لكنها مرت بجوار القائم، فيما تلقى الفريق ضربة بخروج عمر مرموش مصابًا بعد 9 دقائق فقط من بداية اللقاء.

ورد أصحاب الأرض بمحاولة خطيرة عن طريق بلاتي توري بعد ركلة حرة نفذها برتراند تراوري في الدقيقة 19، لكن الكرة مرت بجوار مرمى مصر. كما تألق الحارس كواكو كوفي في التصدي لتسديدة قوية أخرى من تريزيجيه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفًا سجله البديل أسامة فيصل في الدقيقة 66 بداعي التسلل، بينما أهدر مصطفى محمد فرصتين محققتين في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بدون أهداف.

حسابات التأهل

بات منتخب مصر بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين أمام جيبوتي خارج الديار، ثم غينيا بيساو في القاهرة خلال أكتوبر المقبل، لضمان التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الظهور الرابع في المونديال

يطمح المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد مشاركاته السابقة في أعوام 1934 و1990 و2018، ويبدو أن المهمة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، مع انتظار حسمها رسميًا خلال الشهر القادم.