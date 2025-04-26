بعد تعادل مُخيّب مع صنداونز.. الأهلي يودّع دوري أبطال إفريقيا

ودّع النادي الأهلي المصري، حامل اللقب، منافسات دوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله مع ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله، في إياب نصف نهائي البطولة، الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

جاء تأهل صنداونز إلى النهائي “مستفيدًا من قاعدة الهدف الاعتباري، بعد انتهاء مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل السلبي، ليحرم الأهلي من التأهل إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه الحديث”.

شهد اللقاء “حضورًا جماهيريًا كبيرًا تجاوز 60 ألف متفرج، ودخل الأهلي المباراة بقوة، ونجح في التقدم عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24 من تصويبة قوية، ورغم محاولات الفريق للحفاظ على التقدم، إلا أن صنداونز تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 90 بهدف عكسي سجله مدافع الأهلي ياسر إبراهيم بالخطأ في مرماه”.

وعبّر المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، عن “حزنه العميق خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدًا أن “الفريق لم يُهزم، لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الفشل في بلوغ النهائي”، وقال كولر: “قررنا الاعتماد على التحفظ الدفاعي بعد التقدم، لكن هدفًا عكسيًا غير متوقع أفسد خطتنا”.

في المقابل، “حقق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب”.

وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، “تسجيل ثلاثة أهداف لبيراميدز، جاءت عبر الكونغولي فيستون ماييلي (هدفان)، ورمضان صبحي، بينما سجل أورلاندو هدفين عبر ريليبوهيلي موفوكينج وموهاو نكوتا”.

وبهذه النتيجة، “يضرب بيراميدز موعدًا في النهائي مع صنداونز الجنوب إفريقي، في مواجهة قوية تسعى فيها الكرة المصرية لاستعادة اللقب عبر ممثلها الجديد”.

طاهر محمد طاهر يفتتح التسجيل للنادي الأهلي أمام صنداونز#دوري_أبطال_افريقيا #الاهلي_صن_داونز pic.twitter.com/BHAa3v8bKk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025