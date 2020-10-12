بعد تعافيه من كورونا.. «ترامب» يستأنف حملته الانتخابية

يستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حملته الانتخابية، حيث سيعود إلى السباق الانتخابي مرة أخرى، بعد تعافيه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيلتقي بحشد من أنصاره في فلوريدا قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.«»

وسيكون الحدث في مطار في سانفورد، فلوريدا، أول تجمع انتخابي لترامب منذ أن ثبت في 2 أكتوبر أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال ترامب، الذي أمضى 3 ليال في المستشفى لتلقي العلاج، أمس الأحد، إنه تعافى تماما ولم يعد معديا، لكنه لم يذكر بشكل مباشر ما إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية.

ويسعى الرئيس الجمهوري، إلى تغيير ديناميكيات السباق الذي تُظهر استطلاعات الرأي الوطنية وبعض استطلاعات الرأي الحكومية أنه قد يخسر أمام المنافس الديمقراطي جو بايدن، 77 عاما.

وفي سياقٍ ذي صلة، يتوجه بايدن، اليوم الاثنين، إلى ولاية أوهايو، التي فاز فيها ترامب بنسبة 8 نقاط مئوية في عام 2016، وهذه هي الرحلة الثانية لبايدن في غضون أسابيع إلى أوهايو، والتي كان يُعتقد في السابق أنها بعيدة المنال ولكن تظهر استطلاعات الرأي الآن أن المنافسة فيها باتت محتدمة.

وستتم مراقبة تجمع ترامب في فلوريدا والتجمعات المخطط لها، في بنسلفانيا يوم الثلاثاء، وأيوا يوم الأربعاء، وكارولينا الشمالية يوم الخميس، عن كثب لمعرفة ما إذا كان الرئيس قد أعاد تشكيل نهج حملته منذ إصابته بالفيروس.