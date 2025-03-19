بعد تعثر الكاميرون.. ليبيا على بعد خطوة من خطف الصدارة

تعثر منتخب الكاميرون متصدر مجموعة المنتخب الوطني الأول، مساء اليوم، أمام منتخب إسواتيني بنتيجة التعادل السلبي، وبذلك تكون ليبيا على موعد مع خطف الصدارة في حال تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام أنغولا.

ويحل منتخب أنغولا ضيفا ثقيلا على المنتخب الوطني غداً الخميس، بملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي على تمام الساعة العاشرة مساء، وسيكون حضور الجماهير بشكل مجاني للمباراة بهدف دعم كبير لفرسان المتوسط.

وشهد مران المنتخب الوطني مساء اليوم، حضور ودعم رئيس الاتحاد الليبي عبد المولى المغربي، ورئيس لجنة المنتخبات طارق التائب وعضو لجنة المنتخبات علي ارحومه، وتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الغد.