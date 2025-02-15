بعد تعذيب «وافد باكستاني».. النيابة تأمر بحبس شخصين بـ«مديرية أمن مصراتة»

أمرت النيابة العامة في مكتب النائب العام، بحبس عضوين من منسوبي قسم النجدة في نطاق اختصاص مديرية أمن مصراتة.

وبحسب بيان المكتب، “استقصى وكيل النيابة، بنيابة غرب مصراتة الابتدائية، الظروف الملابسة لواقعة الاعتداء على وافد، ينتمي إلى جمهورية باكستان الإسلامية بجنسيته، أثناء احتجازه في القسم؛ فأسفر الاستقصاء عن إثبات اتجاه إرادة عضوي القسم إلى انتهاك حقوق المشتبهين في مرحلة الاستدلال؛ بتعمدهما تعذيب الوافد؛ ومعاملته معاملة قاسية ومهينة؛ رأى معها المحقق الأمر بحبس المتهميْن على ذمة التحقيق؛ وعرض المتضرر على الطبيب الشرعي؛ لغرض تعيين مضاعفات العنف الذي مورس ضده”.