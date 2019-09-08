بعد تعرض مستودع مطار معيتيقة للقصف.. شركة البريقة تُخلي موظفيها

قامت شركة البريقة لتسويق النفط بإخلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف.

حيث سحبت شركة البريقة لتسويق النفط جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد، فيما أبقت على سيارة واحدة من أجل تأمين إمدادات طائرات الإسعاف الطائر، كما تم كذلك إخلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظاً على سلامتهم.