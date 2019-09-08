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بعد تعرض مستودع مطار معيتيقة للقصف.. شركة البريقة تُخلي موظفيها

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 سبتمبر 2019 - 09:34
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أدانت المؤسسة الوطنية للنفط هذا القصف الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها.

قامت شركة البريقة لتسويق النفط بإخلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف.

حيث سحبت شركة البريقة لتسويق النفط جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد، فيما أبقت على سيارة واحدة من أجل تأمين إمدادات طائرات الإسعاف الطائر، كما تم كذلك إخلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظاً على سلامتهم.

من جهتها أدانت المؤسسة الوطنية للنفط هذا القصف الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، داعيةً كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية.

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