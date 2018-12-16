بعد تعرض نيابة العزيزية لهجوم مسلح.. الداخلية تؤكد على حماية القضاء وأعضاء النيابة

أدانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الاعتداء على الهيئات القضائية بمدينة العزيزية.

جاء ذلك بعد تعرض مقر النيابة العامة والحكمة بالعزيزية للهجوم من قبل شخص مسلح لغرض الإفراج على أحد المتهمين بالاعتداء على كلية التربية البدنية بالمدينة.

وأكدت الوزارة في بيان الأحد، على حماية القضاء وأعضاء النيابة وملاحقة ومحاسبة كل من يتطاول على السلطة القضائية، والوقوف ضد أي تصرفات تمس بالعدالة، بحسب البيان.

كما أكدت وزارة الداخلية على ضرورة القبض المتهجم وتقديمه للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

هذا وقدمت الوزارة في بيانها الشكر والتقدير لأعضاء الهيئات القضائية بنيابة ومحكمة العزيزية، لرفضهم الانصياع والتهديد من قبل العصابات الإجرامية تحقيقًا للعدالة وسيادة القانون.