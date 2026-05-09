بعد تعزيز الأمن المنطقة.. مستودع «الزاوية» النفطي يعود للعمل

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط صباح السبت 9 مايو 2026، استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي، مع تزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود والمشتقات النفطية.

ويأتي استئناف العمل في المستودع بعد توقف مؤقت نتيجة النزاعات الأمنية في المنطقة، حيث تمكنت فرق الشركة من تنظيم التوزيع وضمان استمرار تدفق الوقود إلى مختلف المدن الليبية دون انقطاع.

وكانت دخلت قوات اللواء 52 التابعة للمنطقة الغربية الساحل الغربي إلى مدينة الزاوية لفض النزاع، وتمركزت بالقرب من مصفاة الزاوية وطريق الرابش، في خطوة تهدف إلى تأمين المنشآت النفطية والمرافق الحيوية في المدينة وضمان سلامة العمليات التشغيلية.

ويعكس هذا التحرك الأمني والتشغيلي جهود السلطات المحلية والشركة لضمان استقرار الإمدادات النفطية، والحفاظ على استمرارية تزويد السوق الليبي بالمنتجات الأساسية، مع الحد من أي تأثيرات محتملة للنزاعات المسلحة في المنطقة.