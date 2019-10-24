بعد تعليق عملية نبع السلام.. الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن تركيا

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع العقوبات التي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 أكتوبر الجاري، بشكل رسمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق أنه أصدر تعليماته إلى وزارة الخزانة، بشأن رفع العقوبات المفروضة على تركيا.

وأدرجت وزارة الخزانة المالية الأمريكية وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات.

هذا وتوصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية نبع السلام العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة.