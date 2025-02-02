بعد تعيينه رئيساً للجمهورية السورية.. «الشرع» يجري أول زيارة لدولة عربية  

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الرياض، في أول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، بعد توليه مهامه رسميا كرئيس للجمهورية، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث سيلتقي في العاصمة السعودية الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن “الشرع” كان أكد، في وقت سابق، على أهمية المملكة العربية السعودية وعلاقته الشخصية بالعاصمة الرياض، قائلاً: “المملكة تسعى لاستقرار سوريا، ولديها فرص استثمارية كبيرة فيها”. وأضاف: “أفتخر بكل ما قدمته السعودية لسوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد”، مشيراً إلى “أنه عاش في العاصمة السعودية حتى سن السابعة ويشعر بالشوق لزيارتها مرة أخرى”.

وفي يناير الماضي، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تعد خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن حسن عبد الغني، المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية، تنصيب “أحمد الشرع” رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، وعقب الإعلان، تلقي “الشرع” تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وتابع: “ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى كما عزمنا في السابق على تحريرها فإنّ الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها”.