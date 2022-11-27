بعد تعيين «الصور» نائبا عاما.. مجلس الدولة يُؤكد على صحة إجراءاته

أكد المجلس الأعلى للدولة، صحة الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين النائب العام في البلاد، وأنّه انتخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًّا بـ12 صوتًا من أصل 14.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أنّ مجلس النواب صوّت على اختياره نائبًا عامًا ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضوا، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت.

ولفت المجلس الأعلى للدولة أنّه سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في 12 أبريل 2021، التي تنص على أن يحترم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الاستقلال التام للسلطة القضائية.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة، أنّ دور المجلسين اقتصر على قبول أو رفض الترشيحات المقدّمة من المجلس الأعلى للقضاء، وأنّ مبدأه الأساسي هو عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها.