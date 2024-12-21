بعد تغريدة عن «بشار الأسد».. إعلامية خليجية تثير جدلاً واسعاً

أثارت تغريدة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن “بشار الأسد”، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حسابها على منصة “إكس”، كتبت فجر السعيد: “مهما قلتم ومهما حللتم فانهيار الجيش السوري لم يكن ضعفا ولا هواناً أبدا، بل أوامر صدرت للقادة العسكريين في المواقع القتالية تطلب من الجيش خلع من ملابسه والتخلص من سلاحه والعودة للمنازل بأوامر عليا من القيادة العامة للجيش العربي السوري”، على حد قولها.

وأضافت “السعيد”: “بعد ان تأكد الرئيس السوري السابق بأنه لن يستطع المواجهة وسيفقد الكثير من الجيش السوري في قتال غير متكافئ مع جيش تحرير الشام، مسلحته ودربته تركيا وأمريكا والمخابرات الإسرائيلية وراحت تغذيه بالمعلومات وقواعد أمريكية وتركية تمده بالعون داخل الأراضي السورية، وجيش سوري تعبان من حرب 14 سنة .. ويمكن هذا أفضل عمل قام به بشار الأسد قبل هروبه هو وعائلته”.

وأثارت هذه التغريدة جدلا كبيرا، حيث وافقها البعض فيما عارضها كثيرون.

وقال أحدهم معلقا: “كلامك بالصميم يا دكتوره فجر، وسوف يندمون كثيرا لأن أراضي سوريا أصبحت مجزأه ما بين تركيا وإسرائيل وأمريكا اكثر من هذه الذلة وضياع الأرض ما في !!!!!!”.

في حين علق أحدهم بالقول: “ولا حركت فيك شي فيديوهات السجون!! أي قلب في جوفك!!!!”، وأضاف آخر: “هذا رأيك الخاص بك”.

الأيام والاشهر القادمة ستثبت أيهما أسوأ

قبل النظام او بعد النظام — مدلول (@hasan2014846) December 21, 2024