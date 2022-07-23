بعد تفشي جدري القردة.. الصحة العالمية تُعلن حالة طوارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القردة، والتصنيف هو أعلى تنبيه يمكن أن تصدره المنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة.

وأطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة.

وأعلن تيدروس عن قراره إعلان حالة الطوارئ الصحية خلال تصريح لوسائل الإعلام في جنيف، وأكد أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء.

وأشارت المنظمة إلى أن انتشار جدري القردة يبقى تحت السيطرة في العالم عدا في أوروبا حيث تزيد المخاطر، مشيرة إلى أن مرض جدري القردة انتشر في أكثر من 70 دولة، كما أعلنت المنظمة العالمية تسجيل مزيد من الإصابات حول العالم بجدري القردة.

من جانبه أشار تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى تسجيل أكثر من 16000 إصابة بجدري القرود في 75 دولة، مؤكدا أن خمس أشخاص توفوا نتيجة لتفشي المرض.

وصرح بأن لجنة الطوارئ لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف تفشي جدري القرود على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، ومع ذلك قال إن تفشي المرض انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة وقرر أنه بالفعل مصدر قلق دولي.

وأضاف أن “تقييم منظمة الصحة العالمية هو أن خطر الإصابة بجدري القردة معتدل على مستوى العالم وفي جميع المناطق باستثناء المنطقة الأوروبية حيث تم تقييم الخطر على أنه مرتفع.

هذا ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه “حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي” إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

وينتشر المرض الفيروسي عن طريق الاتصال الوثيق ويتسبب في أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وبثور على الجلد مليئة بالصديد.

وجرى تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 60 دولة حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى خمس وفيات في أفريقيا.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة “رويترز” في وقت سابق، إن أعضاء لجنة من الخبراء اجتمعوا يوم الخميس لمناقشة التوصية المحتملة انقسموا بشأن القرار، لكن القرار النهائي كان للمدير العام للمنظمة.