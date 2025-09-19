بعد تفعيل «آلية الزناد».. مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض العقوبات على إيران

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يتعلق بإعادة فرض العقوبات على إيران، في خطوة تأتي بعد تفعيل فرنسا وألمانيا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، على خلفية عدم امتثال طهران لبنود الاتفاق.

وبحسب دبلوماسيين، يُتوقع ألا يحصل مشروع القرار على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15، وهو الحد الأدنى المطلوب لاعتماده، ما يعني أن العقوبات ستُعاد تلقائيًا نهاية الأسبوع المقبل، وفقًا لنصوص الاتفاق والقرار الأممي رقم 2231.

وتأتي هذه التطورات في ظل توقف عمليات التفتيش الدولية التي كانت تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما علّقتها طهران إثر الضربات التي نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرّح، خلال مقابلة مع قناة إسرائيلية، أن بلاده تتجه نحو إعادة فرض العقوبات لأن “ما قُدم من الجانب الإيراني لم يكن جديًا”، في إشارة إلى المحادثات الأخيرة التي أجرتها الدول الأوروبية الثلاث مع طهران.

وفيما تُعارض روسيا والصين إعادة فرض العقوبات، تشير التحليلات إلى أن التصويت قد لا يحتاج إلى استخدام أي من الدول الكبرى حق النقض، إذ يُتوقع أن يمتنع عدد من الأعضاء عن التصويت.

وتُراهن بعض الأطراف الدولية على إمكانية إطلاق مفاوضات جديدة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة، والتي يُتوقع أن يشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ورغم إعلان طهران اتفاقًا جديدًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر بشأن إطار تعاون مشترك، ترى الدول الأوروبية أن هذا الاتفاق غير كافٍ، وتطالب بخطوات “ملموسة” تضمن امتثال إيران لالتزاماتها النووية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، بدأت إيران بالتراجع عن عدة بنود، من بينها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، ما أثار مخاوف غربية من احتمال سعيها لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.

إيران تسحب مشروع قرار لحظر الهجمات على منشآتها النووية أمام وكالة الطاقة الذرية

أعلنت إيران عن سحب مشروع قرار كان من المقرر التصويت عليه أمام الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي كان يقضي بحظر الهجمات على المنشآت النووية، جاء ذلك بالتعاون مع الصين وروسيا ودول أخرى، وفي ضوء طلب عدد من الدول الأعضاء لتأجيل النظر في المشروع إلى المؤتمر العام المقبل.

وأفاد دبلوماسيون غربيون بأن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً مكثفة لمنع اعتماد القرار، مشيرين إلى احتمال تقليص التمويل المقدم للوكالة إذا تم تبنيه، أو في حال اتخذت الوكالة خطوات لتقييد حقوق إسرائيل داخلها.

وكان مشروع القرار الإيراني ينص على حظر جميع أشكال الهجوم أو التهديد بالهجوم على المواقع والمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، في خطوة وصفها طهران بأنها تعكس “روح حسن النية والانخراط البناء”.

يذكر أن التاريخ يعيد نفسه جزئياً، إذ سبق أن أدين هجوم إسرائيلي على مفاعل نووي في العراق عام 1981 من قبل مجلس الأمن الدولي والمؤتمر العام للوكالة، وتم تعليق تقديم المساعدة التقنية لإسرائيل في ذلك الوقت.

عراقجي: إيران قدمت لأوروبا مقترحاً لمنع أزمة يمكن تجنبها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت لأوروبا مقترحاً “معقولاً وقابلاً للتنفيذ” يهدف إلى منع أزمة غير ضرورية يمكن تجنبها في الأيام المقبلة.

وكتب عراقجي على منصة “إكس” أن إيران تواجه حالياً سلسلة من الأعذار والمراوغات، بما في ذلك ما وصفه بـ”الادعاء السخيف” بأن وزارة الخارجية لا تمثل الهيكل السياسي بأكمله في البلاد.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بأن المقترح معقول، مشدداً على أنه يحظى بالدعم الكامل من جميع أجهزة الدولة الإيرانية، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأشار عراقجي إلى أن المسؤولية الآن قد تقع على الجهاز الدبلوماسي الأوروبي في حالة عدم التقدم في معالجة الأزمة المطروحة.