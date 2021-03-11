بعد تقارير عن جلطات.. تعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» في دول أوروبية

قررت 4 دول أوروبية تعليق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا كإجراء احترازي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وأكدت هيئة السلطة الصحية في الدنمارك اليوم الخميس، تعليق استخدام اللقاح الذي طورته “أسترازينيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد لمدة أسبوعين بعد وفاة شخص تلقى جرعة منه وظهرت لديه لاحقا جلطة دموية.

وذكر رئيس الهيئة، سورين بروستوم، أنه يتعين عليها ووكالة الأدوية الدنماركية الاستجابة إلى تقارير عن مضاعفات خطيرة محتملة للقاح تأتي من الدنمارك ودول أوروبية أخرى.

من جانبه قال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيك، إن الخبراء يحققون الآن فيما إذا كانت هناك أي صلة بين تلك الجلطات واللقاح.

هذا وأعلن غير بوكهولم، مدير الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها في المعهد النرويجي للصحة العامة، أثناء مؤتمر صحفي أن بلاده تعلق أيضا استخدام لقاح “أسترازينيكا” للتحقق من صحة التقارير عن الجلطات.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الصحية في كل من إيطاليا وآيسلندا عن اتخاذها إجراء احترازيا مماثلا.

ويأتي ذلك بعد 4 أيام من تعليق النمسا استخدام لقاح “أسترازينيكا”، وذلك عقب وفاة امرأة تلقت جرعة منه إثر إصابتها بجلطة دموية.

بدورها، أعلنت إسبانيا اليوم الخميس، أنها لم ترصد ظهور أي جلطات في دم الذين خضعوا للتطعيم بلقاح “أسترازينيكا” وتستمر في متابعة الموضوع.

ويعد لقاح “أسترازينيكا” اليوم أكثر لقاح شعبية على مستوى العالم من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.