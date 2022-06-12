بعد تقريرهم الأخير.. الخارجية الليبية تنفي ماجاء به خبراء الأمم المتحدة

نفت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، ماصدر في تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، من أن حافظ قدور هو شقيق آمر قوة النواصي مصطفى قدور، مؤكدة عدم وجود قرابة بينهما إنما تشابه في الأسماء فقط.

وبحسب بيان صادر عنها، كلّفت الخارجية، مكتب الإدارة القانونية في الوزارة للتواصل مع الفريق، وذلك للرد على كم كبير من المعلومات الخاطئة الواردة في التقرير، بحسب قولها.

وقالت الوزارة إنّ التقرير تجاهل بعض الأحداث والخروقات الأمنية مثل “اختطاف وزراء وقفل المجال الجوي” لمدة زادت عن الشهر، وفق تعبيرها.

ودعت الخارجية المكلفة فريق الخبراء إلى تصحيح ما ورد في هذا التقرير وتحري الدقة في جمع معلوماته، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع هذا الفريق.