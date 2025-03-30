بعد تقليده بإتقان.. «عصام الشوالي» يردّ على ممثل سوري شهير!

أثار النجم السوري، تيم حسن، تفاعلا واسعا بمشهد “تقليد المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي ضمن أحداث الحلقة الـ29 من مسلسله الرمضاني “تحت سابع أرض”.

وخلال الفيديو، “أظهر “تيم” براعته في “تقليد أسلوب المعلق التونسي، بما في ذلك استخدام اللهجة التونسية المميزة، التي يعتمدها خلال تعليقه على مباريات كرة القدم، وظهر في إحدى حلقات المسلسل السوري “تحت سابع أرض” قائلا في مشهد قائلا: “وحياتك في آخر دقيقة راح تسمع صوت الشوالي وهو يقول: فما حاجة ما نعرفش، فما حاجة ما نعرفش، موش ممكن موش ممكن موسى الناجي في الدقيقة 89 يسجل موسى الناجي الأسطورة موسى الناجي الإمبراطور موسى الناجي يا أفضل قطوسة، قوووول”.

و”استأثر الفيديو الذي ظهر فيه “تيم حسن” مقلدا “الشوالي”، بإعجاب المتابعين الذين أعادوا مشاركته على منصات التواصل فيما انهالت التعاليق والردود التي كان أبرزها لـ”عصام الشوالي” نفسه الذي نشر على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مقطع الفيديو المثير للإعجاب وكتب “جميلة من موسى الناجي كل التحية و التقدير للمبدع تيم”، ليرد عليه تيم قائلا:” كل التحية والمحبة والتقدير أستاذ عصام”.

هذا “ويمتاز المعلق الرياضي “عصام الشوالي” بعفويته ومرونته واستحضار المعلومات بسرعة وطرقه غير التقليدية التي يطرح بها تعليقه ما يجعله من أشهر المعلقين في العالم العربي، وقد أوكلت إليه مهام التعليق على أضخم المباريات بما في ذلك الكلاسيكو التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى التعليق على نهائيات كأس العالم في 2014 و2018 و2022″.

#ماعت_جروب | أثار النجم السوري #تيم_حسن، تفاعلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، بمشهد تقليد المعلق الرياضي التونسي #عصام_الشوالي، في الحلقة الـ29 من مسلسله "#تحت_سابع_أرض".



📌 قدم تيم أداءً رائعاً أثناء مواجهة بين "موسى" و"العجان"، حين قال بصوت #الشوالي: "وحياتك بآخر دقيقة،… pic.twitter.com/o1OHVRbRQq — MAAT NETWORK (@GulfMaat) March 29, 2025

ههه جميلة من موسى الناجي 😂



كل التحية و التقدير للمبدع #تيم_حسن ❤️ pic.twitter.com/dh8qnSXhk9 — ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) March 28, 2025

كل التحية و المحبة والتقدير استاذ عصام ❤️ https://t.co/IXnP2wEghl — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) March 28, 2025