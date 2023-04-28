بعد تكليفه بتأمين الزاوية.. منطقة الساحل الغربي توضح خلفيات انسحاب اللواء 52

قالت منطقة الساحل الغربي العسكرية إنّ اللواء 52 مشاة، انسحب ليلة البارحة من مدينة الزاوية بعد تكليفه بتأمين المدينة، بسبب تعرضه لإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون.

وأوضحت المنطقة أنّه عند الإشارة الضوئية «الضمان»، تعرضت تمركزاتالجيش إلى القذف بالحجارة من مجهولين، في محاولة يائسة لاستفزاز أبناء المؤسسة العسكرية، وخلق فتنة داخل المدينة، يسعى إليها بعض المندسين وأعداء قيام دولة القانون والمؤسسات.

وأشارت المنطقة إلى صدور الأوامر من رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح النمروش بانسحاب الوحدات العسكرية والعودة إلى ثكناتها، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، ولقطع الطريق أمام المغرضين وأصحاب الفتنة.

ونفت المنطقة صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إطلاق النار على المواطنين، داعية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية.

وأكّد المنطقة أنّ كافة الخيارات مفتوحة للقضاء على أوكار الجريمة في المدينة، وأنّها على تواصل دائم ومستمر مع كافة مشائخ وشباب وأهالي مدينة الزاوية، وأنها لن تتركهم رهينة لدى حفنة من المجرمين والخارجين عن القانون، بحسب تعبيرها.