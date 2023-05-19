بعد تكليفه منفردا لرئيس لهيئة الفساد.. الأعلى للدولة يرفض التعامل مع قرار النواب

أعلنت لجنة المناصب السيادية التابعة للمجلس الأعلى للدولة رفض التعامل مع قرار تكليف مجلس النواب لرئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وشددت اللجنة في بيان اليوم، على أنّ الشخص الذي تم تكليفه لم يكن ضمن الأسماء التي أحيلت إلى اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى، وفق بيانها.

وناشدت اللجنة رئاسة اللجنتين المضي قدما لإنهاء ملف المناصب السيادية حسب الاتفاق السياسي، داعية مجلس النواب إلى تحكيم لغة الحوار.

وفي السياق نفسه، أخطر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برفضه قرار تكليف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد داعيا لسحبه.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أعلن عن تكليف المجلس لرئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو اجديد معتوق، وفق ما أعلنه بليحق.