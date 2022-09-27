بعد تلقيه دعوة رسمية.. «الكوني» يترأس مؤتمر التعاون عبر الحدود في تونس

تلقى النائب بالمجلس الرئاسي موسي الكوني، دعوة رسمية من الاتحاد الأوربي لترؤس مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل، الذي من المزمع عقده خلال نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية.

وقال المجلس الرئاسي، إن الكوني تلقى الدعوة لترؤس المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه لتكثيف التعاون بين دول المنطقة لمراقبة الاقليمي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، وذلك خلال لقائه اليوم سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل.

من جانبها، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود يوبام- ليبيا، نتالينا سيا إنّ الاستراتيجية الأوروبية، توجهت نحو الأخذ في الاعتبار أهمية وضرورة تطوير البعد الإقليمي للنظر في أمور المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون عبر الحدود بين دول الساحل وليبيا.

وتابعت سيا أنّ تعزيز التعاون عبر الحدود يهدف إلى منع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وتفريغ منابع الإرهاب، من أجل توطيد السلام والأمن والتنمية في المنطقة، وذلك بناء على الاتفاقية الرباعية لعام 2018 لمكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع والتهريب.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، أنّ ما يقصده الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، ليس نهج سياسات القطع والفصل بين دول الجوار، بل خلق صيرورة حيوية تتحول فيها الحدود الي رمز للربط والجمع.

وشدد ساباديل على أنّ مؤتمر التعاون عبر الحدود بين ليبيا ومنطقة الساحل، يهدف إلى بلورة الاحتياجات الأساسية التي ستساهم في خلق هذه البيئة، وتحديد طبيعة البرامج التنموية على أطراف الحدود المشتركة، التي من شانها أن تقود للاستقرار في المناطق الجهوية.