بعد تلقيه دعوة للقاء «عقيلة صالح».. «المشري» يدرس جدوى اللقاء قبل الموافقة

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إنّ رئيسه خالد المشري تلقى دعوة من المستشارة الأممية للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة.

وذكر المكتب الإعلامي أنّ المشري يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلاد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري، مؤكداً أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها.

وشدّد المشري أنّه من المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً.