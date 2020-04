بعد تماثله للشفاء.. رئيس وزراء بريطانيا يُغادر المستشفى

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غادر مستشفى “سان توماس” في العاصمة لندن، بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي.

وقال بيان صدر عن مكتب جونسون، إنه “بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور.. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها”.

وفي أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة تحقق تقدما في “المعركة الوطنية” ضد فيروس كورونا المستجد، وفق قوله.

وقال جونسون، في كلمة مصورة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “غادرت اليوم المستشفى بعد أن قضيت فيه أسبوعا أنقذت هيئة الصحة الوطنية خلاله حياتي، وهذا أمر لا شك فيه. من الصعب إيجاد عبارات مناسبة للتعبير عن امتناني”.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن كل شيء كان من الممكن أن يتطور حسب سيناريو معاكس خلال تواجده في المستشفى.

وأضاف: “على الرغم من أننا نحزن كل يوم على هؤلاء الأشخاص الذين تم أخذهم منا وبمثل هذه الأعداد الهائلة، وعلى الرغم من أن القتال لم ينته على الإطلاق، إلا أننا نحقق تقدما في هذه المعركة الوطنية العظيمة ضد فيروس كورونا”.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5