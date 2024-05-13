بعد تناولهم مادة كحولية.. وفاة 5 أشخاص في تونس

توفي في “جزيرة جربة” التونسية، مجموعة أشخاص نتيجة تناولهم مواد كحولية سامة، فيما تم إنقاذ حياة آخرين.

وبحسب الإذاعة التونسية، “توفي 5 أشخاص في جزيرة جربة نتيجة استهلاك مواد كحولية ممزوجة بمادة مصنفة سامة فيما تم ايواء شخصين اخرين بالمستشفى الجهوي الصادق مقدم بحومة السوق”.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني، “افاد أن الأبحاث الأولية تفيد باقتناء المتضررين لمادة «القوارص» وقد تم خلطها مع مادة كحولية قصد إستهلاكها”.

وأكد مصدر طبي، “أن المتوفين سيعرضون على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة ان كانت ناجمة بشكل مباشر عن استهلاك مادة سامة أو الموت نتيجة تعاطي جرعات زائدة”.

ونقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا، عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بولاية مدنين، لسعد الحر، قوله: “تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين بعد إخضاعهم إلى غسيل معدة”، مؤكدا “أنه تم الاحتفاظ بأحد الأشخاص في ملف القضية من أجل بيع مواد فاسدة وسامة وغير صالحة للاستهلاك، وحجز كمية منها لعرضها على الاختبار من أجل تحديد النوعية”.

هذا وتعتبر مادة القوارص، نوع من العطور، وتحتوي على مواد مستخلصة من الأعشاب والزهور، بالإضافة إلى مواد كيميائية مثل الكحول والميثانول، وتستخدم عادة بعد حلاقة الشعر للتعقيم.