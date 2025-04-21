بعد تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.. النفط يتراجع والذهب إلى مستوى قياسي جديد

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة خلال التعاملات الآسيوية، الاثنين، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران مما قلل من المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص إمدادات المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط.

ووفق وكالة “بلومبرغ”، “تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 67.26 دولار للبرميل عند الساعة 0030 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.2 بالمئة، الخميس، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 1.05 بالمئة إلى 64 دولارا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع 3.54 بالمئة في الجلسة السابقة”. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

و”دفعت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5 بالمئة الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع”، بحسب بيانات وكالة رويترز.

الذهب يطرق باب 3400 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه

في سياق متصل، “ارتفع الذهب ليسجل مستوى تاريخيا جديدا ومقتربا من كسر حاجز 3400 دولار للأونصة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن”.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، “ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 3382 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بأكثر من 2 بالمئة إلى 3395 دولارا”.

ووفق البيانات، “هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي مرة أخرى بسبب خطط الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والتي من شأنها أن تثير الشكوك في استقلالية البنك، وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار”.

بدوره، هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، و”انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو، وبلغ أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين، كما انخفض بنسبة 0.9 بالمئة مقابل الفرنك السويسري، ليسجل 0.8119، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.46 بالمئة ليصل إلى 0.5964 دولار”.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، “سجل اليورو أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.1476 دولار، بينما انخفض الدولار في أحدث التعاملات 0.58 بالمئة إلى 141.40 ين ياباني، وبلغ الجنيه الإسترليني ذروته وسجل 1.3339 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أول أكتوبر. كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6396 دولار، وارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2966 للدولار، وارتفعت بتكوين أكثر من اثنين بالمئة إلى 86.838 دولار”.