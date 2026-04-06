بعد تهديدات «الثلاثاء الأحمر».. أسعار النفط ترتفع فوق 113 دولار

ارتفعت أسعار النفط الخام في التداولات المبكرة، الإثنين، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعًا بنسبة 1.86 بالمئة ليصل إلى 113.62 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام برنت عند افتتاح التداولات الأسبوعية بنسبة 1.16 بالمئة مسجلاً 110.30 دولارًا للبرميل.

وجاء ذلك بعد تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، ملوّحًا بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء في حال رفضت فتح مضيق هرمز.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته “تروث سوشال”: “سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة ويوم الجسور، معًا في حزمة واحدة، في إيران. لن يكون هناك شيء مشابه له”.

وفي وقت لاحق بدا الرئيس الأمريكي وكأنه يمدد المهلة الممنوحة لطهران، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: “الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!”، بعد أن أشار في حديث مع مراسل قناة “فوكس نيوز” إلى وجود “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق مع إيران يوم الاثنين.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب المفتوحة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير الماضي، والتي قلبت الاقتصاد العالمي رأسًا على عقب.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط والغاز العالمي، مما دفع أسعار موارد الطاقة إلى الارتفاع بشكل كبير.

ويعتبر مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة في العالم، وأي إغلاق له يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز.

والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران يزيد المخاوف بشأن استقرار الأسواق، ويضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصادات العالمية المتعافية من اضطرابات سابقة في أسواق الطاقة.