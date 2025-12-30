بعد تهديدات ترامب النووية.. إيران تهدد بردّ «فوري وقاسي»

أكد مستشار سياسي بارز للمرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، أن أي عدوان على إيران سيواجه بـ”رد فوري وقاسٍ”، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على أي محاولة لإعادة بناء البرنامج النووي الإيراني.

وقال شمخاني عبر حسابه على “إكس”: “قدرات إيران الصاروخية والدفاعية غير قابلة للاحتواء أو مشروطة بالإذن، وأي عدوان سيواجه برد فوري وقاسٍ يفوق خيال مخططيه”.

وجاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فلوريدا بـ”القضاء بسرعة” على أي محاولة إيرانية لإعادة التسلح النووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتهاون في منع طهران من تطوير قدراتها النووية.

ويعد هذا اللقاء الخامس بين ترامب ونتانياهو منذ عودة الأول إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وتركز على برنامج إيران النووي ومسار الهدنة مع إسرائيل.

وشهد العام الحالي سلسلة من العمليات العسكرية، حيث شنت إسرائيل يوم 13 يونيو 2025 غارات جوية مفاجئة باسم “الأسد الصاعد” على مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية، أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ما أدى إلى مقتل عدد من العلماء العسكريين الإيرانيين البارزين، وردت إيران بضربات صاروخية على إسرائيل ضمن عملية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3″، مستهدفة عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية، مؤكدة استمرار العمليات إذا اقتضت الضرورة.

وفي سياق متصل، شنت الولايات المتحدة ليلة 22 يونيو هجومًا على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان بهدف تدمير أو إضعاف البرنامج النووي، فيما رد الحرس الثوري الإيراني لاحقًا بضرب قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.