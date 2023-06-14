بعد تهديده بعودة المشانق.. مطالبات للنائب العام بالتحقيق مع «القيب»

طالبت الجمعية الليبية لسجناء الرأي بالتحقيق مع وزير التعليم العالي عمر القيب بشأن ما سمته «تمجيد» الأفعال الإجرامية قي حق طلبة الجامعات والتهديد بإعادتها.

وأوضحت الجمعية أنّها تابعت تصريح الوزير والتي هدد فيها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بإعادة المشانق والإعدامات التي كان يقوم بها النظام السابق في السابع من إبريل في محاولة لإسكات الصوت المخالف وقمع الطلبة.

واستنكرت الجمعية تصريحات القيب، مطالبة النائب العام والمحامي العام وكل المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق، والتصدي لمثل هذه التصريحات التي وصفتها بـ«الفجة وغير المسؤولة» والتي تمجّد الأفعال الإجرامية قي حق طلبة الجامعات وتهدد بإعادتها، وفق البيان.

وكان القيب قد تحدث في أحد اجتماعاته عن المطالبة بشنق بعض أساتذة الجامعة، تعليقا على تقصير بعضهم بحق الطلبة، حسب تعبيره.