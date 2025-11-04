بعد تهديد ترامب.. نيجيريا تؤكد سيادتها وترفض أي تدخل

كشفت شبكة سي إن إن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى نوبة غضب شديدة بعد مشاهدته تقريرًا على قناة “فوكس نيوز” حول استهداف المسيحيين في نيجيريا، ما دفعه إلى التهديد بوقف المساعدات الأمريكية وشن عملية عسكرية محتملة ضد البلاد.

وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي أثناء توجه ترامب إلى فلوريدا، حيث طالب مساعديه بتزويده بمزيد من المعلومات عن الوضع في نيجيريا، وتم استدعاء قادة قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) بشكل عاجل للتحضير لاحتمالية تحرك عسكري.

ونشر ترامب على منصته “تروث سوشيال” يوم السبت منشورًا قال فيه: “إذا واصلت الحكومة النيجيرية السماح بقتل المسيحيين، ستُوقف جميع المساعدات فورًا، وقد نذهب إلى هذا البلد بكل قوة لمحو الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع”. وأكد أنه وجه وزارة الدفاع الأمريكية للتحضير لأي عمل محتمل، مشددًا على أن الرد الأمريكي سيكون سريعًا وحاسمًا إذا قررت واشنطن التحرك عسكريًا.

من جانبها، رفضت نيجيريا التهديد الأمريكي، معتبرة أي تدخل أحادي الجانب “غير مقبول” ويستند إلى “تقارير مضللة”.

وأوضح دانيال بوالا، مساعد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أن الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية داخل نيجيريا من جانب واحد، مشيرًا إلى أن تهديد ترامب يعكس “أسلوبه المعتاد في استخدام القوة لإجبار الآخرين على الحوار”.

وأضاف بوالا أن الرئيس تينوبو قد يلتقي ترامب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع الأمني المتعلق بحماية المسيحيين، والتباحث حول طبيعة الهجمات المستهدفة لمختلف الفئات الدينية، مع التأكيد على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

وفي رد رسمي دولي، دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تهديد أو استخدام القوة ضد أي دولة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن البنتاغون يستعد لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية الإسلامية في نيجيريا، تنفيذًا لأوامر ترامب، بينما أعلن الجيش النيجيري مؤخرًا عن القضاء على نحو 50 مسلحًا خلال مواجهات مع جماعة “بوكو حرام” شمال شرقي البلاد، مع الاستيلاء على أسلحة وذخائر متنوعة، مؤكداً استمرار ملاحقة المسلحين بدعم الطيران الحربي.