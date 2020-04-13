بعد تهنئته بعيدهم.. «لوزون» يستنكر ردة الفعل تجاه الفنان «حاتم الكور»

عبر لوزون عن شعوره بالألم من ردة الفعل السيئة هذه. [أرشيفية/سوشيال ميديا]

أبدى رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون، استهجانه من ردة الفعل الشعبية العنيفة تجاه الفنان الليبي حاتم الكور، الذي قام بتهنئة لوزون عبر فيديو مسجل بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك، عبر لوزون عن شعوره بالألم من ردة الفعل السيئة هذه، وهو الذي داوم على تهنئة أصدقاءه من الليبيين المسلمين لسنوات طويلة في كل مناسباتهم الدينية، وفق قوله.



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هذا وقام رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون، في وقت سابق، بنشر مقطع فيديو للفنان الليبي حاتم الكور، وقال: “تهنئة عزيزة على قلوبنا من الفنان الراقي حاتم الكور بمناسبة عيد الفصح اليهودي”.

تهنئة عزيزة على قلوبنا من الفنان الراقي حاتم الكور بمناسبة عيد الفصح اليهودي Gepostet von Raphael Faelino Luzon am Samstag, 11. April 2020

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