بعد توتر العلاقات والمشادات الكلامية.. وفد مخابراتي مصري يصل طرابلس ويلتقي «الدبيبة»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وفد مصري رفيع من جهاز المخابرات المصرية نتائج أعمال اللجنة الليبية المصرية التي انطلقت أعمالها قبل عامين.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الجانبان الخطوات الني اتخذتها القاهرة لتسهيل منح التأشيرة لليبيين، والتنسيق المشترك في عدة ملفات تربط البلدين.

كما بحث الوفد مع ممثلين في الحكومة، ملف انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم.

وشهدت العلاقات بين القاهرة وحكومة الوحدة الوطنية توترا واضحا، بعد تكليف مجلس النواب للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وانسحب وفد مصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري في سبتمبر الماضي من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، احتجاجاً على ترؤس وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش لدورة الجامعة الـ158.

وأجرى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال سبتمبر 2021 زيارة إلى القاهرة رفقة وفد وزاري رفيع التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأعلن حينها عن استئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي توقفت عام 2011