بعد توجيهات كاجمان للسويح.. هل ستُعيد مالطا فتح سفارتها في ليبيا؟!

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان صباح اليوم الاحد، سفير ليبيا لدى مالطا سعدون السويح، حيث ناقش اللقاء أهمية جمهورية مالطا من حيث موقعها الجغرافي وعضويتها في الاتحاد الأوربي والكومنولث، ودورها الهام في ملف الهجرة غير الشرعية وموقف ليبيا من هذا الملف بالإضافة، إلى ضرورة تفعيل المعهد الليبي في مالطا، والذي يتبع وزارة التعليم.

في سياق متصل عبر كاجمان خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، وبحضور مدير إدارة الشؤون الخارجية بالديوان ثريا الورفلي، عن تطلعه بأن يبذل السفير وأعضاء السفارة الليبية كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، وخدمة المواطنين والجالية الليبية المقيمة في مالطا، وحث جمهورية مالطا على فتح سفارتها في ليبيا.