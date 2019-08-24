بعد توزيعهم على 6 بلدان أوروبية.. فرنسا تستقبل 150 مهاجر غير شرعي

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة قبولها استقبال 150 من أصل 356 مهاجراً موجودين حالياً على متن سفينة “أوشيان فايكينغ” الإنسانية بعد أن توصلت 6 بلدان أوروبية لاتفاق بهذا الخصوص.

حيث قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في تغريدة عبر تويتر أن المهاجرين الـ356 الذين تم إنقاذهم في المتوسط الأسبوع الماضي سوف يتوجهون لفاليتا، وفرنسا ستستقبل 150 منهم خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات توصل 6 بلدان أوروبية لاتفاق من أجل استقبال المهاجرين.

من جهته قال رئيس وزراء مالطة في تغريدة عبر توتير أن كل المهاجرين على متن السفينة التابعة لمنظمتي “إس.أو.إس ميديتيراني” الإنسانية و”أطباء بلا حدود”، سيتم نقلهم إلى الجزيرة لتوزيعهم على فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسومبورغ والبرتغال ورومانيا.