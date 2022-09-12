بعد توفير مسارات بديلة.. بدء عودة الاتصالات إلى شرق ليبيا

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات عن بدء عودة الاتصالات إلى شرق ليبيا تدريجيا.

وأوضحت الشركة أنّه جرى توفير مسارات بديلة لنقل حركة الاتصالات إلى حين إكمال فرق الصيانة إصلاح الكابل المقطوع واستعادة خدمات الاتصالات علي المسارات الرئيسية بأقصى سرعة.

وكانت أكدت الشركة أعلنت تأثّر حركة الاتصالات في بنغازي وبعض المدن القريبة منها وذلك نتيجة لقطع في كابل للألياف البصرية بسبب أعمال حفر عشوائية في المنطقة.

وبيّنت الشركة القابضة للاتصالات أن فرق الصّيانة توجّهت إلى الموقع الذي حدث به القطع وهي تعمل بشكل متواصل وحثيث لاسترجاع الخدمة بأقصى سرعة.