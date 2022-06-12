بعد توقفها.. شركة سرت تستأنف الانتاج من حقل الاستقلال

أعلنت شركة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط و الغـاز، عن إعادة تشغيل حقل الاستقلال وضـخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أنه جرى إعادة تشغيل حقل الاستقلال، بعد تمكنها من شحـن منتج “النافتا” عبر الناقلة “CLAXTON BAY” بكمية تقدر بـ”253،000″ برميل تقريباً، مشيرة إلى وجود سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان.

وذكرت الشركة أنه أصبح بمقدورها تسييل عمليات الغـاز بأريحية، في حالة شحن المخزون المتبقي والذي يبلغ حوالي “367،000” برميل من منتج “النافتا”.

الجدير بالذكر أن الشركة أوقفت في نهاية مايو الماضي تشغيل حقل الاستقلال بعد انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي.