بعد توقفها عام 2014.. واشنطن تستأنف إعطاء التأشيرات لليبيين

أعلن القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان أنّه بإمكان لليبيين التقديم للحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة.

وكشف المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، عن البدء من اليوم لليبيين الذين يرغبون في زيارة الولايات المتحدة التقدم للحصول على تأشيرة دخول متعددة لمدة عام واحد، مؤكدا أنّ ذلك تحقق بفضل جهود مشتركة بين الولايات المتحدة وليبيا.

وفي سياق متصل، أضافت رئيسة القسم القنصلي في سفارة الولايات المتحدة تونس وليبيا بولين كانستر أنّه بالإضافة للتأشيرات طويلة الأمد، فإنّ بلادها تقدم التأشيرات لليبيين دون تكاليف رسوم المعاملة بالمثل.