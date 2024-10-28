بعد توقفها منذ 2011.. شركة نمساوية تستأنف نشاطها في ليبيا

استأنفت “شركة OMV النمساوية” نشاطها الاستكشافي في ليبيا، في القطعة (106/4) بحوض سرت، لاستكمال عمليات الحفر في البئر الاستكشافية ب1 – 106/4 (مؤمل إعصار).

وبحسب مؤسسة النفط، “تشرف شركة الزويتينة للعمليات النفطية على حفر هذا البئر، الذي من المتوقع أن يصل إلى عمق نهائي يبلغ 10,130 قدمًا (3087 مترًا) عند اكتمال الحفر”، مشيرة إلى أن “الشركة توقفت عن العمل منذ عا 2011 في ليبيا”.

وتأتي عودة هذه الشركات “في إطار استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة المخزون النفطي، وهي نتيجة سلسلة من الإجراءات والنجاحات التي مهدت الطريق لعودة هذه الشركات واستئناف نشاطها من جديد”.