بعد توقفه 16 شهراً.. مصنع «اليوريا الثاني» يستأنف الإنتاج

أعادت الشركة الليبية للأسمدة، تشغيل “مصنع اليوريا الثاني”، بعد توقفه لأكثر من 16 شهراًن بسبب إنجاز عمرته السنوية.

وبحسب مؤسسة النفط، تزامن إعادة المصنع للعمل “مع تنفيذ عددٍ من المشاريع، أبرزها تركيب “مفاعل الكربمايت” عالي الضغط، وتبطين “جهاز الغسيل” عالي الضغط، والعمل على إصلاح الغلايات، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع 80% من قدرته الكاملة، وهي قابلة للزيادة تدريجياً”.

بعد إنجاز عمرته السنوية.. مصنع اليوريا الثاني يستأنف عمليات الإنتاج أعادت الشركة الليبية للأسمدة، اليوم الخميس، تشغيل… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤