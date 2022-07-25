بعد توقف الاشتباكات.. الشؤون الاجتماعية تبدأ في حصر أضرار طرابلس

باشر فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية في حصر الأضرار والوقوف على الاحتياجات العاجلة لأهالي المناطق التي شهدت اشتباكات شرق طرابلس.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الحصر يأتي بالتنسيق مع فرع الشؤون الاجتماعية عين زارة وعميد بلدية عين زارة كفريق مشترك، على أن يتم وبشكل عاجل إعداد تقرير مفصل إلى الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني لاتخاذ مايلزم من إجراءات فورية.

وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية فإنّ الوزيرة وجهت فريق الدعم النفسي الاجتماعي بزيارة العائلات وتقديم الدعم النفسي لها خاصة الأطفال وكبار السن في تلك المناطق.

الجدير بالذكر أنّ العاصمة طرابلس اشتباكات دامية الجمعة، خلفت أضرارا في الأرواح وفي ممتلكات المواطنين قبل أن تشهد هدوءا بعد تحركات رسمية وتنديدات دولية.