بعد توقف الدراسة.. اتحاد طلبة جامعة طرابلس يحذّر ويمهل 48 ساعة

تشهد الدراسة في بعض كليات جامعة طرابلس توقفا تاما جراء اعتصام مجموعة من أعضاء هيئة التدريس احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وطالب اتحاد طلبة جامعة طرابلس بعودة الدراسة فورا، داعيا إلى إعلان الجدول الزمني للفصل الدراسي الجاري، والإسراع بحل المشكلات في الجامعة، والبدء في عملية الإصلاح.

وشدد الاتحاد، في بيانه، على ضرورة تعويض الطلبة عن المدد الزمنية الضائعة عبر فصل دراسي صيفي، محملا الجهات المختصة بدءا بأعلى سلطة في الدولة مسؤولية توقف العملية التعليمية بالجامعة.

وأمهل اتحاد طلبة جامعة طرابلس كل الجهات التعليمية 48 ساعة لحل هذه الأزمة، محذرا من تصعيد الموقف في حال عدم الاستجابة لمطالبه، وفق البيان.