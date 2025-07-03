بعد توقف دام أكثر من عامين.. شركة «الخليج للنفط» تبحث إعادة تشغيل حقل سيناون

عقد المهندس محمد بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، اجتماعًا فنيًّا موسعًا لبحث سبل إعادة تشغيل حقل سيناون النفطي، الذي توقف عن الإنتاج لأكثر من عامين، وذلك بحضور أحمد المجدوب، عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالشركة.

وتم خلال الاجتماع استعراض البيانات الفنية والتشغيلية الخاصة بالحقل، إلى جانب مناقشة الخطة المقترحة لإعادة تشغيل الآبار الجاهزة ووضعها على خطوط الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

كما جرى الاتفاق على تسريع الإجراءات التنفيذية، بالتوازي مع إعداد خطة تطويرية شاملة تهدف إلى رفع إنتاجية الحقل تدريجيًّا وبشكل فعّال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الخليج العربي للنفط لإعادة استثمار الحقول المتوقفة، ودعم القدرة الإنتاجية للشركة بما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات النفطية، تماشيًا مع استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات الإنتاج في البلاد.