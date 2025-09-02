بعد توقف دام 10 سنوات.. استئناف رحلات «الخطوط الجوية التركية» إلى مطار مصراتة

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، صباح اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار مصراتة الدولي، وذلك بعد توقف استمر لأكثر من عشر سنوات.

ويأتي هذا الاستئناف في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تفعيل خطوط النقل الجوي وتعزيز الربط الدولي لليبيا، خصوصًا مع تركيا، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمسافرين، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وخلال حفل الاستقبال، تم الإعلان عن معدل الرحلات بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، كخطوة أولى ضمن خطة تطوير قطاع النقل الجوي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات ليبيا.

ويُعد هذا الحدث مؤشراً إيجابياً على تحسن بيئة الطيران المدني في البلاد، واستعادة الثقة الدولية في الأجواء الليبية.