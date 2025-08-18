بعد توقف طويل.. وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السورية إلى طرابلس

استقبل مطار معيتيقة الدولي بطرابلس فجر اليوم الاثنين أولى رحلات الخطوط الجوية السورية قادمة من دمشق، في حدث يُعد انطلاقة جديدة نحو عودة الرحلات الجوية وتعزيز التواصل بين ليبيا وسوريا.

وكان في استقبال الطائرة مدير عام مطار معيتيقة الدولي وعدد من المسؤولين والجهات الأمنية والفنية العاملة بالمطار.

وأكد مدير عام المطار أن استئناف الرحلات من شأنه أن يساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وقد أعرب الحاضرون عن سعادتهم بهذه الخطوة، واعتبروها بداية مرحلة جديدة لانفتاح المطار على المزيد من الخطوط الدولية وإحياء الحركة الجوية بما يخدم المسافرين.

من جانبه أوضح مدير الخطوط الجوية السورية، سامح عرابي، أن الرحلات الحالية من طرابلس إلى دمشق تصنّف كرحلات عارضة وليست منتظمة، حيث لم يتم تحديد أيام ثابتة لها بعد، مشيراً إلى أن مواعيدها تخضع لاعتبارات تتعلق بالحمولات والطلب.

وأضاف عرابي أن العمل جارٍ لاستكمال الموافقات الأمنية والبروتوكولات الخاصة لتسيير رحلات إلى مدينة بنغازي، مؤكداً أن إطلاق رحلات منتظمة سيكون قريباً عقب زيارة وفد من الطيران المدني الليبي لمطاري دمشق وحلب واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ووفق ما نشرته الخطوط الجوية السورية عبر منصتها على “فيسبوك”، وصلت الرحلة إلى مطار معيتيقة الدولي فجر اليوم، حيث كان في استقبالها مدير المطار إبراهيم فركاش، ووفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة معاون الوزير محمد الجفال.

وأشارت الشركة إلى أن الرحلة حملت خلال عودتها إلى دمشق عدداً من الركاب السوريين، الذين أعربوا عن سعادتهم بإعادة افتتاح الخط الجوي بين سوريا وليبيا، وتلبية مطالبهم بالسفر المباشر بين البلدين.

وكانت الخطوط الجوية السورية قد أطلقت في السابع من الشهر الماضي أولى رحلاتها من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي، في إطار خطتها لتوسيع شبكة رحلاتها وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والدولية.