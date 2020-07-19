بعد توقف لأشهر.. عودة مياه النهر الصناعي لمدن الجبل

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بانتهاء أعمال التعبئة وبدء تدفق المياه من خزان بوزيان الى الخزانات الفرعية ومنها إلى الشبكة الداخلية لمدن الجبل الغربي.

يأتي ذلك بعد توقف دام لأكثر من شهور لإنقطاع التيار الكهربائي المتكرر على حقول الآبار ومحطات الضخ بالإضافة إلى مشاكل فنية وأخرى أمنية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأشار الجهاز إلى سعيهم لإيجاد حلول لهذه المشاكل لضمان تدفق المياه.

وأهاب بكافة المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه وتقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى الممكن في الوقت الحالي حتى يعود الإمداد لوضعه الاعتيادي ضماناً لوصول المياه بأسرع وقت ممكن لكافة المدن والمناطق.