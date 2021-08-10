بعد توقف لأشهر.. وصول شاحنات الوقود لمدينة سرت من مستودعات مصراتة

وصلت إلى محطات الوقود بمدينة سرت، اليوم الثلاثاء، أول دفعة للشاحنات المحملة بالوقود بالبنزين والديزل قادمة من مستودع البريقة بالمنطقة الوسطى مصراتة، وذلك بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا وبعد توقف دام أكثر من 17 شهرا.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر بالمدينة، فإن هذه الدفعة للشاحنات الوقود التابعة لمكتب شركة الراحلة وصلت بعد التنسيق بين بلدية سرت والجهات ذات العلاقة مع لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأوضحت المصادر أنه سيتم تباعا وصول عدد من الدفعات الاخرى من شاحنات الوقود لمختلف محطات الوقود بسرت وضواحيها وهي أكثر من 20 محطة وقود تابعة لأربع شركات خدمات نفطية هي الراحلة وليبيا نفط والشرارة وخدمات الطرق السريعة، وسيكون الإمداد بشكل اعتيادي كل يوم إلى كل المحطات.

بلدية سرت تتابع دخول امدادات الوقود من مستودعات المنطقة الوسطي وتنوه الي ان الامدادت ستستمر بشكل طبيعي ولاداعي للازدحام… تم النشر بواسطة ‏بلدية سرت Municipality of sirte‏ في الثلاثاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢١

تم تأمين اول دفعة من الوقود لشركة الراحلة من قبل مديرية أمن سرت ودوريات لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة 5+5 من… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن سرت _الصفحة الرئيسية‏ في الثلاثاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢١