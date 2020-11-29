بعد توقف لسنوات.. إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بحقل «الاستقلال»

أعلنت شركة “سرت” لإنتاج وتصدير النفط والغاز، إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل غاز حقل الاستقلال “التحدي، وذلك بعد توقفها لسنوات.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن العاملين بحقل الاستقلال التابع لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تمكنوا من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التي كانت متوقفة من سنة 2017.

وخلال توقف الوحدة تم إجراء عمرة للوحدة تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين و إعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة.

وأشارت الشركة إلى أن تشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعالجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف، حيث تم التغلب على كافة الصعاب وإعادة الإنتاج للوحدة.

ويتكون معمل الغاز بحقل الاستقلال من وحدتي إنتاج يتم في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي.

يُشار إلى أن حقل التحدي الذي يقع في حوض سرت بالقرب من حقل زلطن النفطي يُغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة، وتقدر طاقته الإنتاجية للحقل بنحو 270 مليون قدم مكعبة من الغاز و36 ألف برميل يوميًّا من المكثفات، وهو مجهز لمعالجة الغاز بقدرة 350 مليون قدم مكعبة يوميًّا.