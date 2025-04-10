بعد توقف لسنوات.. استئناف مشروع هامّ في شركة الزاوية

أعلنت إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، الأربعاء، “استئناف أعمال مشروع تحديث أنظمة التحكم والمراقبة، وذلك بعد توقف استمر لعدة سنوات”.

وأوضحت الشركة “أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لالتزام الإدارة بتعزيز البنية التحتية التشغيلية ورفع كفاءة الأداء وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية”.

وأضافت، “يُعد هذا المشروع أحد الركائز الاستراتيجية لتعزيز السلامة التشغيلية وضمان استدامة العمليات، حيث يهدف إلى تطوير أنظمة التحكم والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في صناعة التكرير، من المتوقع أن يسهم في تعزيز موثوقية العمليات، وتحسين الجودة التشغيلية، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا وفعالية”، مضيفة: “تم التعاقد مع شركة (انديكوا) الإيطالية لتنفيذ مشروع تحديث أنظمة التحكم والمراقبة بالمصفاة”.

بدوره، صرّح رئيس لجنة الإدارة في الشركة بالقول: “يمثل استئناف المشروع في هذا التوقيت فرصةً لإعادة تقييم المتطلبات الفنية، مستفيدين من الدروس السابقة لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة.”

وأضاف أن “المشروع يندرج ضمن خطة شاملة لتحديث مرافق الشركة بما يتماشى مع التطورات التقنية العالمية في مجال الصناعات”.

هذا “وتعد شركة الزاوية لتكرير النفط (ARC) “شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، تأسست بموجب القانون التجاري الليبي في عام 1976م، تقوم الشركة بتشغيل مصفاة الزاوية، التي تم بناؤها في عام 1974 من قبل شركة سنامبروجيتي الإيطالية، تعد مصفاة الزاوية حاليًا ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد مصفاة رأس لانوف” .