بعد توقف لسنوات.. الطيران المصري يعود إلى ليبيا

أعلن مطار بنينا الدولي عن وصول رحلة تتبع الخطوط الجوية المصرية والقادمة من العاصمة المصرية القاهرة، إلى مطار بنينا.

وأوضح مطار بنينا أنّ هذه الرحلة تأتي بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات عن مطار بنينا الدولي، وأنّ الشركة ستقوم بتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي اعتبارا من اليوم.

وذكر مطار بنينا الدّولي أنّ الطائرة غادرت الأراضي الليبية وعلى متنها عدد من المعتمرين متوجّهين إلى بيت الله الحرام.

الجدير بالذكر أنّ وفد الشركة اجتمع السبت الماضي مع مدير عام المطار ومساعده وعدد من الأجهزة الأمنية لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والاسكندرية.