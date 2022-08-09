وصول أول رحلة لشركة «مصر للطيران» إلى مطار معيتيقة

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ،صباح اليوم الثلاثاء أولى رحلة لطائرة شركة “مصر للطيران” لأول مرة منذ 8 سنوات، لبدء نقل رحلات سياحية إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تم الإتفاق على أن يتم تسيير رحلة واحدة أسبوعياً، وذلك علي متن طائرات مصر للطيران من طراز بوينج B737-800 التي تسع 154 راكبا.

ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى الحادي عشر من شهر أكتوبر القادم وذلك لنقل عدد من المجموعات السياحية من ليبيا إلى مدينة شرم الشيخ.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “مصر للطيران” عن بدء تسيير رحلات جوية بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ ابتداء من الثلاثاء القادم.

وأفادت صحيفة الدستور المصرية، بأنه من المقرر أن تستمر الرحلات الجوية بين المطارين الدوليين حتى 11 أكتوبر المقبل، وذلك لنقل السياح الليبيين إلى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت الصحيفة أنه جرى الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا، وذلك على متن طائرات بوينج B737- 800 التي تسع 154 راكبا.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ”مصر للطيران” عمرو أبوالعينين أن إقامة رحلات الجوية بين مطار معيتيقة الدولي وشرم الشيخ هو بهدف تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2022/08/09 على تمام الساعة 11:00 استقبال اول رحلة لشركة مصر للطيران بمطار معيتيقة بعد… تم النشر بواسطة ‏Mitiga International Airport مطار معيتيقة الدولي‏ في الثلاثاء، ٩ أغسطس ٢٠٢٢